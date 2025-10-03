Первый заместитель главы Татарска арестован после обрушения школы № 5

Прокуратура Новосибирской области установила, что обвиняемая подписала документ о готовности школы к учебному году, несмотря на явные признаки аварийности. В настоящее время в отношении неё избрана мера пресечения — домашний арест до 22 ноября 2025 года. Обрушение произошло в выходной день, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших.