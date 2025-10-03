Первый заместитель главы Татарска арестован после обрушения школы № 5

В городе Татарск Новосибирской области первый заместитель главы администрации муниципального округа обвиняется в превышении должностных полномочий после обрушения средней школы № 5 21 сентября 2025 года.
Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявил обвинение первому заместителю главы Татарского муниципального округа, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
Прокуратура Новосибирской области установила, что обвиняемая подписала документ о готовности школы к учебному году, несмотря на явные признаки аварийности. В настоящее время в отношении неё избрана мера пресечения — домашний арест до 22 ноября 2025 года. Обрушение произошло в выходной день, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших.