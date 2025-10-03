Ричмонд
Неизвестные обстреляли окна квартиры на Богатырском проспекте в Петербурге

Полиция разыскивает подозреваемых в вооруженном инциденте в Приморском районе.

Источник: Комсомольская правда

В полночь 2 октября в полицию сообщили о стрельбе по окнам квартиры в доме 61к1 на Богатырском проспекте в Приморском районе. Приехавший на вызов наряд информацию подтвердил — на остеклении жилья на первом этаже заметили повреждения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Позже заявление о случившемся написала и хозяйка квартиры. Она пояснила, что неизвестные открыли огонь, предположительно, из пневматического пистолета, — добавили в ведомстве.

Полицейские начали разыскивать подозреваемых в вооруженном инциденте. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Была это просто хулиганская выходка или за этим стоит более серьезные мотивы, установят правоохранители.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о ДТП на набережной реки Фонтанки. Пьяный водитель Porsche пробил ограждение и упал в воду. В салоне, помимо мужчины, находилась женщина. Она скончалась до приезда медиков.