Неизвестные обстреляли окна квартиры на Богатырском проспекте в Петербурге

В полночь 2 октября в полицию сообщили о стрельбе по окнам квартиры в доме 61к1 на Богатырском проспекте в Приморском районе. Приехавший на вызов наряд информацию подтвердил — на остеклении жилья на первом этаже заметили повреждения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Позже заявление о случившемся написала и хозяйка квартиры. Она пояснила, что неизвестные открыли огонь, предположительно, из пневматического пистолета, — добавили в ведомстве.
Полицейские начали разыскивать подозреваемых в вооруженном инциденте. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Была это просто хулиганская выходка или за этим стоит более серьезные мотивы, установят правоохранители.
