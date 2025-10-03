Неизвестные обстреляли окна квартиры на Богатырском проспекте в Петербурге

В полночь 2 октября в полицию сообщили о стрельбе по окнам квартиры в доме 61к1 на Богатырском проспекте в Приморском районе. Приехавший на вызов наряд информацию подтвердил — на остеклении жилья на первом этаже заметили повреждения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.