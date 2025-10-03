Жительница Шебекино призвала ООН расследовать пытки ее отца сотрудниками СБУ

Быкова также рассказала, что СБУ связались с ней по видеосвязи и около полутора часов демонстрировали избиение ее отца, требуя доступ к Telegram-аккаунту, где она администрировала харьковский чат. Позже к ней вновь обратились уже письменно, потребовав вести наблюдение за размещением российских военных в Шебекине. По ее словам, в случае отказа прозвучали угрозы удара по ее дому.