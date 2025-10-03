Жительница Шебекино призвала ООН расследовать пытки ее отца сотрудниками СБУ

Жительница города Шебекино Белгородской области Анастасия Быкова обратилась в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН с призывом расследовать факт пыток ее отца сотрудниками Службы безопасности Украины.
По ее словам, сотрудники СБУ пытались принудить ее к сотрудничеству, угрожая расправой над отцом. Девушка утверждает, что к нему применялось физическое насилие.
Она отметила, что подобные действия украинских спецслужб противоречат международным конвенциям и грубо нарушают права человека.
Быкова также рассказала, что СБУ связались с ней по видеосвязи и около полутора часов демонстрировали избиение ее отца, требуя доступ к Telegram-аккаунту, где она администрировала харьковский чат. Позже к ней вновь обратились уже письменно, потребовав вести наблюдение за размещением российских военных в Шебекине. По ее словам, в случае отказа прозвучали угрозы удара по ее дому.
Отец девушки, Андрей Лаптев, после развода в начале 2000-х переехал в Харьков, гражданства Украины не имел. 8 сентября он скончался. Как утверждает дочь, ей отказали в кремации, а официальной причиной смерти назвали алкогольное отравление, не предоставив никаких документов.
— Они избивали моего отца Лаптева Андрея Юрьевича 1962 года рождения с целью получения доступа к Telegram-каналу и шантажа, — заявила девушка в беседе с РИА Новости.
В мае комитет ООН выразил обеспокоенность информацией о пытках и жестоком обращении в отношении российских военнопленных на Украине. В организации подчеркнули, что запрет на пытки абсолютен и не содержит каких-либо исключений, независимо от обстоятельств.