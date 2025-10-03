Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд постановил уничтожить «Сатанинскую Библию»*, которую хотел ввезти россиянин

Суд в Пскове вынес решение об уничтожении книги «Сатанинская Библия»*, которую житель России пытался ввезти из Эстонии. Соответствующие данные содержатся в судебных материалах.

Суд в Пскове вынес решение об уничтожении книги «Сатанинская Библия»*, которую житель России пытался ввезти из Эстонии. Соответствующие данные содержатся в судебных материалах.

Как уточняется, издание было обнаружено сотрудниками таможни в багаже мужчины на границе между Эстонией и Россией. В отношении него оформили административные протоколы за недекларирование товаров и нарушение правил ввоза.

Сам россиянин пояснил, что книгу приобрел его знакомый в Таллине и подарил ему на день рождения. При этом он отметил, что не является приверженцем данной религии, передает РИА Новости.

Ранее таможенники задержали мужчину, который пытался провезти крупную партию дронов в Россию из Казахстана. Он уточнил, что 34 беспилотника и один квадрокоптер на пульте управления нужны ему «для личной видеосъемки».

13 августа работающие в аэропорту Шереметьево таможенники задержали иностранку с незадекларированной валютой в размере 30 тысяч долларов, которую женщина хотела вывезти в Гуанчжоу. При этом девушка пыталась обмануть таможенников, заявив им, что у нее находилась сумма стоимостью менее 10 тысяч долларов.

*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов; книга внесена в список экстремистских материалов.