Суд постановил уничтожить «Сатанинскую Библию»*, которую хотел ввезти россиянин

Суд в Пскове вынес решение об уничтожении книги «Сатанинская Библия»*, которую житель России пытался ввезти из Эстонии. Соответствующие данные содержатся в судебных материалах.
Как уточняется, издание было обнаружено сотрудниками таможни в багаже мужчины на границе между Эстонией и Россией. В отношении него оформили административные протоколы за недекларирование товаров и нарушение правил ввоза.
Сам россиянин пояснил, что книгу приобрел его знакомый в Таллине и подарил ему на день рождения. При этом он отметил, что не является приверженцем данной религии, передает РИА Новости.
Ранее таможенники задержали мужчину, который пытался провезти крупную партию дронов в Россию из Казахстана. Он уточнил, что 34 беспилотника и один квадрокоптер на пульте управления нужны ему «для личной видеосъемки».
13 августа работающие в аэропорту Шереметьево таможенники задержали иностранку с незадекларированной валютой в размере 30 тысяч долларов, которую женщина хотела вывезти в Гуанчжоу. При этом девушка пыталась обмануть таможенников, заявив им, что у нее находилась сумма стоимостью менее 10 тысяч долларов.
*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов; книга внесена в список экстремистских материалов.