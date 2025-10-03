Ричмонд
В Петербурге мошенники забрали у блокадницы все ее драгоценности

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Приморском районе Петербурга по факту обмана жительницы блокадного Ленинграда.

Пожилая женщина попалась на удочку телефонных жуликов и отдала курьеру все свои драгоценности. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 октября.

95-летняя пенсионерка обратилась в полицию накануне вечером. Жительница Торжковской улицы рассказала, что 30 сентября ей позвонил неизвестный, представился сотрудником ЦБ РФ и рассказал о необходимости декларирования денежных средств. Блокадница честно призналась — денег у нее нет, есть только ювелирные украшения. Сердце телефонного мошенника не дрогнуло, и он убедил женщину передать драгоценности неизвестному курьеру.

Материальный ущерб составил 2,2 миллиона рублей. Украшения, со слов потерпевшей, забирала женщина лет 60 на вид в темном пальто и платочке.