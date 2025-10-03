В Петербурге мошенники забрали у блокадницы все ее драгоценности

95-летняя пенсионерка обратилась в полицию накануне вечером. Жительница Торжковской улицы рассказала, что 30 сентября ей позвонил неизвестный, представился сотрудником ЦБ РФ и рассказал о необходимости декларирования денежных средств. Блокадница честно призналась — денег у нее нет, есть только ювелирные украшения. Сердце телефонного мошенника не дрогнуло, и он убедил женщину передать драгоценности неизвестному курьеру.