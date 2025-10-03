В Реже вандалы устроили погром на кладбище

В свердловском городе Реже полицейские разыскивают вандалов, устроивших вечером 2 октября погром на Никольском кладбище.
Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в эпицентре криминального события сейчас работает следственно-оперативная группа территориального ОВД.
Сейчас правоохранители устанавливают причиненный ущерб, а также точные и подробные обстоятельства совершенного вандализма.
Всего злоумышленники повалили на землю порядка десяти памятников и крестов.
«Отрабатываются на причастность лица, склонные к неадекватному поведению, наркозависимые, ранее судимые и трудные подростки, состоящие на учетах в системе МВД», — рассказал Горелых.