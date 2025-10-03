Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Реже вандалы устроили погром на кладбище

Злоумышленников, устроивших погром на могилах, ищут полицейские.

В свердловском городе Реже полицейские разыскивают вандалов, устроивших вечером 2 октября погром на Никольском кладбище.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в эпицентре криминального события сейчас работает следственно-оперативная группа территориального ОВД.

Сейчас правоохранители устанавливают причиненный ущерб, а также точные и подробные обстоятельства совершенного вандализма.

Всего злоумышленники повалили на землю порядка десяти памятников и крестов.

«Отрабатываются на причастность лица, склонные к неадекватному поведению, наркозависимые, ранее судимые и трудные подростки, состоящие на учетах в системе МВД», — рассказал Горелых.