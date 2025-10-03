Казахстанца задержали в Южной Корее за кражу

Как сообщает Kyeonggi, ресторан, в котором произошла кража, находится в районе Синвиль-дон. В то утро владелец пришел, чтобы подготовить зал к открытию, когда заметил незнакомца внутри. Неизвестный схватил 420 тыс. вон из сейфа на стойке и 60−70 тыс. вон из ящика для пожертвований на помощь нуждающимся соседям. С деньгами он выскочил на улицу и побежал в ближайший переулок.