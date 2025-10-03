Ричмонд
Казахстанца задержали в Южной Корее за кражу

В Ансане, промышленном городе недалеко от Сеула, 20-летний казахстанец проник в ресторан через незапертое окно и унес наличными 490 тыс. вон, или около 190 тыс. тенге. Уже через 10 минут после кражи его поймали местные полицейские.

Источник: kyeonggi.com

Кража

Как сообщает Kyeonggi, ресторан, в котором произошла кража, находится в районе Синвиль-дон. В то утро владелец пришел, чтобы подготовить зал к открытию, когда заметил незнакомца внутри. Неизвестный схватил 420 тыс. вон из сейфа на стойке и 60−70 тыс. вон из ящика для пожертвований на помощь нуждающимся соседям. С деньгами он выскочил на улицу и побежал в ближайший переулок.

Погоня

Владелец ресторана бросился вдогонку, но не успел. В отчаянии он замахал руками патрульной машине, которая как раз проезжала мимо. За рулем сидели сержант Ан Арам и старший сержант Пак Гванмин из полицейского участка Вонгок. Они возвращались после обработки другого вызова. Посадив мужчину в автомобиль, полицейские отправились задерживать казахстанца.

Переулок вывел их к буферной зеленой зоне — густой полосе деревьев, куда не пробраться на автомобиле. Тогда сержант Ан выскочил из машины и пустился в погоню, преодолев около 500 метров по пересеченной местности. По рации он в реальном времени передавал маршрут беглеца напарнику. Старший сержант Пак гнал на полной скорости по дороге, чтобы перехватить казахстанца.

Как только казахстанец вышел из зеленого пояса обратно в переулок, Пак перегородил ему путь машиной, а Ан подоспел сзади. Ровно через 10 минут после старта вор был в наручниках.

История казахстанца

Как оказалось, казахстанец приехал в Корею в 2024 году за работой и скитался по стройкам как подсобный рабочий. Но последние дни он оставался без стабильного дохода, ночевал в общественных банях.

Хотел купить билет на самолет и вернуться в Казахстан.

объяснил он следователям

Кража, по его словам, стала отчаянным шагом.

Что станет с казахстанцем и вернут ли его домой, пока неизвестно. Корреспондент «Курсива» обратился за комментарием в МИД РК.