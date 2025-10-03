Казахстанца задержали в Южной Корее за кражу

Кража
Как сообщает Kyeonggi, ресторан, в котором произошла кража, находится в районе Синвиль-дон. В то утро владелец пришел, чтобы подготовить зал к открытию, когда заметил незнакомца внутри. Неизвестный схватил 420 тыс. вон из сейфа на стойке и 60−70 тыс. вон из ящика для пожертвований на помощь нуждающимся соседям. С деньгами он выскочил на улицу и побежал в ближайший переулок.
Погоня
Владелец ресторана бросился вдогонку, но не успел. В отчаянии он замахал руками патрульной машине, которая как раз проезжала мимо. За рулем сидели сержант Ан Арам и старший сержант Пак Гванмин из полицейского участка Вонгок. Они возвращались после обработки другого вызова. Посадив мужчину в автомобиль, полицейские отправились задерживать казахстанца.
Переулок вывел их к буферной зеленой зоне — густой полосе деревьев, куда не пробраться на автомобиле. Тогда сержант Ан выскочил из машины и пустился в погоню, преодолев около 500 метров по пересеченной местности. По рации он в реальном времени передавал маршрут беглеца напарнику. Старший сержант Пак гнал на полной скорости по дороге, чтобы перехватить казахстанца.
Как только казахстанец вышел из зеленого пояса обратно в переулок, Пак перегородил ему путь машиной, а Ан подоспел сзади. Ровно через 10 минут после старта вор был в наручниках.
История казахстанца
Как оказалось, казахстанец приехал в Корею в 2024 году за работой и скитался по стройкам как подсобный рабочий. Но последние дни он оставался без стабильного дохода, ночевал в общественных банях.
Хотел купить билет на самолет и вернуться в Казахстан.
Кража, по его словам, стала отчаянным шагом.
Что станет с казахстанцем и вернут ли его домой, пока неизвестно. Корреспондент «Курсива» обратился за комментарием в МИД РК.