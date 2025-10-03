Атакованный украинскими БПЛА дом в российском городе оцепила охрана

В городе Березники Пермского края было оцеплено жилое строение, пострадавшее в результате ночного атаки дронами со стороны вооруженных сил Украины. Вокруг здания выставлена охрана.
Актуальные детали сложившейся ситуации привёл в своём телеграм-канале градоначальник Алексей Казаченко. По его словам, в настоящее время ожидается разрешение на вход в помещения для проведения осмотра с целью определения масштабов разрушений и размера причинённого ущерба. Органы местного самоуправления координируют действия с сотрудниками МЧС и правительством региона. Со всеми проживающими в повреждённом доме гражданами поддерживается постоянный контакт.
По информации чиновника, в муниципальном образовании круглосуточно работает оперативный штаб, который держит на контроле развитие обстановки. Всем лица, нуждающимся в временном размещении, городскими властями предоставлены помещения маневренного жилищного фонда.
Согласно уточнённым данным, воздушная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Березников была осуществлена в ночные часы. Разрушения затронули одно жилое здание.
