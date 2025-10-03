МВД: новое мошенничество в чатах с «начальником» набирает обороты в Беларуси

Через такую мошенническую схему жертва может отправить в чат секретную информацию. Например, фейковый «начальник» говорит срочно отправить код для регистрации в будто бы рабочем боте. Все «коллеги» быстро присылают свои «коды», и когда жертве приходит SMS или push-уведомление, не задумываясь, человек тоже отправляет эти цифры, становясь жертвой мошенников.