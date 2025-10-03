Ричмонд
МВД: новое мошенничество в чатах с «начальником» набирает обороты в Беларуси

Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве, распространяющемся в чатах.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители сообщили о новом мошенничестве, распространяющемся в Беларуси. Подробнее рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Так, в Беларуси набирает обороты новая мошенническая схема, связанная с чатами в мессенджерах.

— Если раньше мошенники писали в личные сообщения, то теперь они создают чаты на двоих или даже групповые беседы, — говорится в сообщении.

В таких чатах по-прежнему фигурирует фейковый «начальник», запугивающий подчиненных несуществующими кураторами якобы из КГБ или других госорганов. Но, чтобы жертва легче поддалась на уговоры, теперь в подобные чаты аферисты добавляют поддельные или реальные аккаунты коллег жертвы.

— Это создает иллюзию достоверности происходящего, — отмечают правоохранители.

Через такую мошенническую схему жертва может отправить в чат секретную информацию. Например, фейковый «начальник» говорит срочно отправить код для регистрации в будто бы рабочем боте. Все «коллеги» быстро присылают свои «коды», и когда жертве приходит SMS или push-уведомление, не задумываясь, человек тоже отправляет эти цифры, становясь жертвой мошенников.

А еще милиция заявила о рейдах в ночных клубах Минска.

Тем временем власти Минска сказали о ситуации со смартфонами в школах: «С этим мириться было нельзя».