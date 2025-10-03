Автомобиль пробил ограждение и влетел в реку центре Санкт-Петербурга

Позже выяснилось, что в салоне были водитель и пассажирка. В результате происшествия погибла женщина. Водителя автомобиля госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него возбудили уголовное дело.