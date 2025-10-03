Автомобиль пробил ограждение и влетел в реку центре Санкт-Петербурга

Легковой автомобиль пробил ограждение и оказался в реке Фонтанке в центре Санкт-Петербурга. Все произошло рано утром в пятницу, 3 октября. О происшествии сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.
«Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду», — сообщили в ведомстве.
Как передает «КП-Петербург», автомобиль марки Porsche, судя по всему, смогли вытащить из реки. Для оказания помощи привлекали 20 спасателей и четыре спецмашины. Что стало причиной инцидента, на данный момент неизвестно.
Позже выяснилось, что в салоне были водитель и пассажирка. В результате происшествия погибла женщина. Водителя автомобиля госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него возбудили уголовное дело.
Напомним, в ноябре прошлого года легковой автомобиль также пробил ограждение и рухнул в реку в центре Санкт-Петербурга. Тогда машина оказалась реки Карповки. Водитель самостоятельно выбрался на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.