Автомобиль пробил ограждение и влетел в реку центре Санкт-Петербурга

Водителя автомобиля, упавшего в реку в Санкт-Петербурге, госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

Легковой автомобиль пробил ограждение и оказался в реке Фонтанке в центре Санкт-Петербурга. Все произошло рано утром в пятницу, 3 октября. О происшествии сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.

«Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду», — сообщили в ведомстве.

Как передает «КП-Петербург», автомобиль марки Porsche, судя по всему, смогли вытащить из реки. Для оказания помощи привлекали 20 спасателей и четыре спецмашины. Что стало причиной инцидента, на данный момент неизвестно.

Позже выяснилось, что в салоне были водитель и пассажирка. В результате происшествия погибла женщина. Водителя автомобиля госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, в ноябре прошлого года легковой автомобиль также пробил ограждение и рухнул в реку в центре Санкт-Петербурга. Тогда машина оказалась реки Карповки. Водитель самостоятельно выбрался на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.