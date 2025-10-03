В Иркутской области экс-чиновницу осудили за мошенничество при выделении жилья

В Иркутской области экс-чиновницу из Тулуна осудили за мошенничество при выделении жилья. С января по март 2020 года женщина совместно с коллегами предоставила в суд подложные документы. Об этом КП-Иркутск сообщили в следственном комитете.
— Она сделала это, чтобы незаконно оформить жилье, утраченное из-за наводнения, на мать своего сожителя. Выяснилось, что эта женщина незаконно завладела квартирой из государственного фонда, стоимость которой превышает 1,7 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Обвиняемая признала свою вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и частично возместила ущерб. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год.