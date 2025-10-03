Ричмонд
Российский боец попал под атаку HIMARS, потерял часть черепа и выжил

Российский боец получил тяжелое ранение головы после удара ракетной системы HIMARS и остался жив. Об этом сообщает телеканал RT.

Российский боец получил тяжелое ранение головы после удара ракетной системы HIMARS и остался жив. Об этом сообщает телеканал RT.

«Провел рукой по голове — что-то не то, не хватает части», — приводит слова бойца RT. Солдат отметил, что понял масштаб травмы, только увидев себя в зеркале.

Ранее сообщалось, что боец поразил докторов мужеством, когда принес в операционную свою оторванную руку. Солдат зашел в операционную без посторонней помощи и абсолютно спокойно лег на стол. Врачи подчеркнули, что проявленное мужество произвело на них большое впечатление.