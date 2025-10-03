Житель Прикамья угнал и разбил машину

— Судебные приставы арестовали счета нарушителя, но он не спешил выплачивать долг. Тогда на его имущество наложили запрет регистрационных действий. После этого мужчина выплатил всю сумму в 355 тысяч рублей, и исполнительное производство было закрыто, — об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.