Житель Прикамья угнал и разбил машину

Житель Прикамья в состоянии алкогольного опьянения тайно взял ключи у владелицы автомобиля и уехал из Кунгура. На трассе Пермь-Екатеринбург он не справился с управлением, съехал в кювет и повредил машину, после чего оставил её в одном из городских дворов.
Суд признал мужчину виновным в угоне и приговорил к ограничению свободы на полгода. Владелица автомобиля подала иск о возмещении ущерба. Экспертиза установила, что ремонт поврежденной машины обойдется в 350 тысяч рублей, плюс 5 тысяч рублей за саму экспертизу.
— Судебные приставы арестовали счета нарушителя, но он не спешил выплачивать долг. Тогда на его имущество наложили запрет регистрационных действий. После этого мужчина выплатил всю сумму в 355 тысяч рублей, и исполнительное производство было закрыто, — об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.