Пожар произошёл после взрыва на НПЗ Chevron, пламя потушить не удаётся

Пожар на на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии в США. Видео © Х / Breaking 4 News.
По данным телеканала, огонь охватил территорию предприятия, однако о причинах возгорания пока ничего не известно. Также не поступало сведений о пострадавших. Пожарные продолжают бороться с пламенем уже несколько часов: но безрезультатно. Предварительно, перед пожаром прогремел взрыв.
Ранее в США произошёл мощный взрыв на химическом заводе в Ньюбурге, штат Индиана. После детонации на предприятии вспыхнул пожар, а местным жителям власти порекомендовали укрыться в безопасных местах и закрыть окна. Очевидцы рассказывали в соцсетях, что услышали сильный хлопок и заметили густой дым.
