Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошёл после взрыва на НПЗ Chevron, пламя потушить не удаётся

В Южной Калифорнии в городе Эль-Сегундо вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron. Об этом сообщает телеканал Fox 11.

Источник: Life.ru

Пожар на на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии в США. Видео © Х / Breaking 4 News.

По данным телеканала, огонь охватил территорию предприятия, однако о причинах возгорания пока ничего не известно. Также не поступало сведений о пострадавших. Пожарные продолжают бороться с пламенем уже несколько часов: но безрезультатно. Предварительно, перед пожаром прогремел взрыв.

Ранее в США произошёл мощный взрыв на химическом заводе в Ньюбурге, штат Индиана. После детонации на предприятии вспыхнул пожар, а местным жителям власти порекомендовали укрыться в безопасных местах и закрыть окна. Очевидцы рассказывали в соцсетях, что услышали сильный хлопок и заметили густой дым.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.