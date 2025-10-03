В Петербурге водитель пробил ограждение и упал в реку, его пассажирка погибла

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах 32-летняя Мария погибла в результате ДТП. Женщина, только что покинувшая рабочее место, переходила дорогу по пешеходному переходу, когда от проезжавшего грузовика отлетело колесо. Удар пришёлся в голову, и Мария скончалась на месте от полученных травм.