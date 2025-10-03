Ричмонд
Полторы минуты под водой: с 13-летним посетителем бассейна из-за халатности случилась беда

В Уфе осудят инструктора бассейна, в котором чуть не утонул мальчик.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предстанет перед судом инструктор спортивного центра, по вине которого в бассейне чуть не утонул подросток. Об этом рассказали пресс-службы прокураторы и Следственного комитета Башкирии.

По данным следствия, в марте 2023 года группа школьников пришла в бассейн спортцентра в Ленинском районе Уфы. Один из подростков, 13-летний мальчик, не умел плавать. Однако инструктор допустил его в воду без спасательного жилета и не провел необходимый инструктаж по технике безопасности.

В результате подросток начал тонуть и потерял сознание. Как установили следователи, мальчик провел под водой около полутора минут. Его жизнь спас случайно оказавшийся рядом врач-реаниматолог, который тоже был посетителем бассейна. Вред, который был причинен здоровью подростка, оценивается как тяжкий.

На инструктора завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья». Все материалы направлены в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

