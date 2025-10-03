Полторы минуты под водой: с 13-летним посетителем бассейна из-за халатности случилась беда

По данным следствия, в марте 2023 года группа школьников пришла в бассейн спортцентра в Ленинском районе Уфы. Один из подростков, 13-летний мальчик, не умел плавать. Однако инструктор допустил его в воду без спасательного жилета и не провел необходимый инструктаж по технике безопасности.