За угон автомобилей в Челябинске задержаны три подростка

Как сообщает ГУ МВД России по Челябинской области, первый угон произошёл в Тракторозаводском районе на улице Салютная. 36-летний мужчина обратился за помощью и рассказал, что пропал его ВАЗ-21102, припаркованный у дома. Следователи и оперативники прибыли на место, провели осмотр и выяснили маршрут передвижения угонщика. Вскоре его задержали. Злоумышленником оказался 16-летний парень.