За угон автомобилей в Челябинске задержаны три подростка

В Челябинске полицейские задержали троих подростков, которые подозреваются в угоне автомобилей. Преступления были совершены в разных районах города в течение одних суток, но не связаны между собой.
Как сообщает ГУ МВД России по Челябинской области, первый угон произошёл в Тракторозаводском районе на улице Салютная. 36-летний мужчина обратился за помощью и рассказал, что пропал его ВАЗ-21102, припаркованный у дома. Следователи и оперативники прибыли на место, провели осмотр и выяснили маршрут передвижения угонщика. Вскоре его задержали. Злоумышленником оказался 16-летний парень.
«Молодой человек, разбив окно, незаконно проник в салон автомобиля, завел её путем соединения проводов и уехал», — уточняют в полицейском главке. Покатавшись, подросток просто бросил машину рядом с домом.
Второй угон произошёл в Советском районе на улице Плановая. Там двое подростков 16 и 17 лет увидели припаркованный ВАЗ-21099 с ключом в замке зажигания и решили покататься. Их удалось быстро задержать благодаря оперативной работе и показаниям очевидцев.
Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».