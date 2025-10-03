В Косулино мужчина убил сожительницу складным ножом

— Обвиняемый ранее не судился и работал сборщиком. В день трагедии он купил водку в магазине, пил ее с газировкой «Росинка», а затем уснул на полу. Проснувшись, взял складной нож (который ранее заказал в интернете для самообороны) и нанес женщине смертельное ранение, — уточнил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.