В Косулино мужчина убил сожительницу складным ножом

В Свердловской области 25-летнему мужчину обвиняют в убийстве. По версии следствия, 21 сентября он убил свою сожительницу в квартире в селе Косулино. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.
По данным следствия, мужчина, будучи пьяным, нанес женщине ударил женщину ножом в грудь, от чего она умерла. После случившегося он сам позвонил родственникам и рассказал о преступлении. Полиция задержала его на месте.
— Обвиняемый ранее не судился и работал сборщиком. В день трагедии он купил водку в магазине, пил ее с газировкой «Росинка», а затем уснул на полу. Проснувшись, взял складной нож (который ранее заказал в интернете для самообороны) и нанес женщине смертельное ранение, — уточнил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Суд арестовал подозреваемого. Мужчина во всем признался и раскаялся. Сейчас следователи проводят экспертизы, в том числе проверяют психическое состояние обвиняемого.