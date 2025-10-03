Два подростка получили травмы в жестком ДТП в Башкирии

Отметим, что в сентябре несовершеннолетний водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опорожнения. Тогда же комиссия по делам несовершеннолетних поставила его на учет, а матери был выписан крупный штраф за ненадлежащее воспитание. Но это не помешало ему снова сесть за руль.