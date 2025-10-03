Два подростка получили травмы в жестком ДТП в Башкирии

Два подростка, 16-летний водитель и 14-летний пассажир, получили травмы в жестком ДТП в Нуримановском районе Башкирии.
Как сообщает главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, подростки с сотрясением мозга, переломом бедра и другими травмами госпитализированы после столкновения с автомобилем Renault Duster в селе Павловка.
Сообщается, что авария произошла вечером на улице Графтио при повороте автомобиля налево. 68-летний водитель иномарки столкнулся с мопедом Stels под управлением 16-летнего подростка.
Обоих пострадавших доставили в детскую больницу № 17 Уфы, за жизнь и здоровье обоих пострадавших борются врачи.
Отметим, что в сентябре несовершеннолетний водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опорожнения. Тогда же комиссия по делам несовершеннолетних поставила его на учет, а матери был выписан крупный штраф за ненадлежащее воспитание. Но это не помешало ему снова сесть за руль.