Девушка в «Каене» утонула в Фонтанке

Shot уточняет, что водитель приобрел автомобиль три года назад. За этот период он неоднократно привлекался к административной ответственности — в общей сложности на его счету более 80 штрафов за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения. При этом 11 штрафов на сумму почти 13 тысяч рублей до настоящего времени остаются неоплаченными.