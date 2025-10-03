Девушка в «Каене» утонула в Фонтанке

Porsche Cayenne вылетел с дороги в Фонтанку рано утром 3 октября.
Жительница Петербурга утонула в Фонтанке утром 3 октября. Девушку утопил пьяный водитель на Porsche Cayenne.
«В Фонтанку вылетел Porsche Cayenne — в 5:45 авто двигалось по улице Чайковского, наехало на ограждение и свалилось в реку», — передает портал "Фонтанка. Водитель иномарки выжил. В состоянии средней степени тяжести мужчину отвезли в больницу. Уточняется, что у него были признаки опьянения.
Shot уточняет, что водитель приобрел автомобиль три года назад. За этот период он неоднократно привлекался к административной ответственности — в общей сложности на его счету более 80 штрафов за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения. При этом 11 штрафов на сумму почти 13 тысяч рублей до настоящего времени остаются неоплаченными.
Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Водителю грозит до 12 лет колонии.