При падении Porsche Cayenne в Фонтанку в Петербурге погибла пассажирка

Водитель автомобиля задержан, возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге в результате падения в реку Фонтанку автомобиля Porsche Cayenne погибла пассажирка.

Инцидент произошел в 5:45 мск. Автомобиль, двигаясь по улице Чайковского, наехал на ограждение и свалился в реку, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель автомобиля выжил, он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Установлено, что он находился в состоянии опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался.

Находившаяся в машине неустановленная женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Водитель Porsche Cayenne задержан.