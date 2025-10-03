При падении Porsche Cayenne в Фонтанку в Петербурге погибла пассажирка

В Санкт-Петербурге в результате падения в реку Фонтанку автомобиля Porsche Cayenne погибла пассажирка.
Инцидент произошел в 5:45 мск. Автомобиль, двигаясь по улице Чайковского, наехал на ограждение и свалился в реку, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Водитель автомобиля выжил, он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Установлено, что он находился в состоянии опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался.
Находившаяся в машине неустановленная женщина скончалась до прибытия скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело. Водитель Porsche Cayenne задержан.