Арестованный в Приморье велопутешественник из Франции выучил слова на русском

Французский велопутешественник Софиан Сехили, содержащийся под арестом в Приморском крае, освоил базовые фразы на русском языке для коммуникации в условиях содержания под стражей. Соответствующую информацию распространило «ТАСС».
Адвокат задержанного Алла Кушнир уточнила, что её подзащитный не занимается систематическим изучением языка, но уже овладел отдельными словами, достаточными для базового взаимодействия.
Ранее для Сехили был приобретён специализированный франко-русский разговорник, о чём сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин. Дополнительно в последний день сентября состоялся визит к арестованному почетного консула Франции.
Напомним, что велопутешественник был задержан при попытке пересечения российско-китайской границы. Согласно данным иностранных СМИ, он предпринял две попытки въезда на территорию РФ через различные пограничные пункты, разделённые расстоянием в 200 километров. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, санкция статьи предусматривает денежное взыскание до 200 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.
Согласно публикациям во французской прессе, целью экспедиции Сехили являлось установление мирового рекорда по преодолению евразийского маршрута Лиссабон-Владивосток на велосипеде. После визита консульского представителя судебными инстанциями в Уссурийске было принято решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября 2025 года.
