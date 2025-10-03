Арестованный в Приморье велопутешественник из Франции выучил слова на русском

Напомним, что велопутешественник был задержан при попытке пересечения российско-китайской границы. Согласно данным иностранных СМИ, он предпринял две попытки въезда на территорию РФ через различные пограничные пункты, разделённые расстоянием в 200 километров. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, санкция статьи предусматривает денежное взыскание до 200 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.