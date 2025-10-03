Ричмонд
В Крыму задержали агента украинских спецслужб, операцию ФСБ сняли на видео

Силовики задержали мужчину, который передавал Киеву информацию о позициях зенитно-ракетных комплексов C-300 в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержанный — гражданин России 1972 года рождения.

По данным следствия, он был завербован Главным управлением разведки министерства обороны Украины.

По заданию куратора он передал через мессенджер фото и видео дислокации позиций двух зенитных ракетных комплексов С-300 на территории Крыма с указанием их координат.

Кроме того, он готовил теракт в отношении военных объектов на полуострове. Для этого он достал из тайника компоненты самодельного взрывного устройства.

При обыске у него нашли более килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства и электродетонатор.

Возбуждено дело о госизмене.

На допросе мужчина дал признательные показания. Он заключен под стражу.

ФСБ также публикует видео допроса задержанного мужчины.

По его словам, с украинскими спецслужбами он связался еще в 2022 году. Затем ему по мессенджеру позвонил человек по имени Дмитрий, который поручил мужчине фотографировать, что тот посчитает «нужным и интересным».