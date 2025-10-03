В Крыму задержали агента украинских спецслужб, операцию ФСБ сняли на видео

Задержанный — гражданин России 1972 года рождения.
По данным следствия, он был завербован Главным управлением разведки министерства обороны Украины.
По заданию куратора он передал через мессенджер фото и видео дислокации позиций двух зенитных ракетных комплексов С-300 на территории Крыма с указанием их координат.
Кроме того, он готовил теракт в отношении военных объектов на полуострове. Для этого он достал из тайника компоненты самодельного взрывного устройства.
При обыске у него нашли более килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства и электродетонатор.
Возбуждено дело о госизмене.
На допросе мужчина дал признательные показания. Он заключен под стражу.
ФСБ также публикует видео допроса задержанного мужчины.
По его словам, с украинскими спецслужбами он связался еще в 2022 году. Затем ему по мессенджеру позвонил человек по имени Дмитрий, который поручил мужчине фотографировать, что тот посчитает «нужным и интересным».