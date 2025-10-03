ФСБ задержала мужчину, передававшего Украине данные о военных объектах в Крыму

Правоохранительные органы задержали мужчину, передававшего украинской разведке сведения о размещении зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в ЦОС ФСБ России.
По указанию куратора задержанный изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства и через мессенджер WhatsApp* передал украинской спецслужбе фото и видеоматериалы с позициями двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму с указанием координат.
У него изъято более одного килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор и средства связи для конспиративного общения с куратором.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене.
— Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует заявление ФСБ РИА Новости.
В середине сентября силовики разгромили в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, которая готовила теракт против главы одного из оборонных предприятий. ФСБ задержала двух девушек, которые следили за главой предприятия, а также 19-летнего молодого человека.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.