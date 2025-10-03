ФСБ задержала мужчину, передававшего Украине данные о военных объектах в Крыму

В середине сентября силовики разгромили в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, которая готовила теракт против главы одного из оборонных предприятий. ФСБ задержала двух девушек, которые следили за главой предприятия, а также 19-летнего молодого человека.