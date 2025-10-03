Легковушка пробила ограду и вылетела в воду в Петербурге

Водителя автобуса, упавшего в Мойку с пассажирами, среди которых погибли семь человек, приговорили к шести годам колонии. Автобус упал в реку Мойку 10 мая 2024 года. Это произошло в районе дома 69 на Большой Морской улице. На момент происшествия в салоне было около 20 человек.