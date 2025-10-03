Легковушка пробила ограду и вылетела в воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчин разогнался на своем Porsche Cayenne и около 06:00 пробил ограждения на набережной Фонтанки, после чего автомобиль слетел в реку, сообщили в местной полиции. Водитель сумел выбраться, однако девушка, находившаяся с ним в салоне, утонула.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Владельцу Porsche грозит до 12 лет лишения свободы, говорится в Telegram-канале местной полиции.
На месте происшествия работали четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС, передает Telegram-канал МЧС.
