В Безенчукском районе ликвидировали возгорание сухой травы на 1000 кв. метрах

2 октября в 17:20 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в вблизи городского поселения Осинки Безенчукского района горит трава.
На место вызова незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 115 Отряда № 44 в количестве 2 единиц техники и 6 человек личного состава.
По прибытии на место было установлено, что горит трава на площади 1000 квадратных метров.
Локализация пожара зафиксирована в 18:30, а ликвидация открытого горения — в 19:02.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара выясняются.