В Безенчукском районе ликвидировали возгорание сухой травы на 1000 кв. метрах


Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б».

Источник: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

2 октября в 17:20 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в вблизи городского поселения Осинки Безенчукского района горит трава.

На место вызова незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 115 Отряда № 44 в количестве 2 единиц техники и 6 человек личного состава.

По прибытии на место было установлено, что горит трава на площади 1000 квадратных метров.

Локализация пожара зафиксирована в 18:30, а ликвидация открытого горения — в 19:02.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара выясняются.