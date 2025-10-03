В Ростове иностранца осудили на 15 лет колонии за содействие террористам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор иностранцу, помогавшему запрещенной международной террористической организации «Исламское государство»* вербовать людей.
По данным следствия, с октября 2023 года по январь 2024 года мужчина находился в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Он вел переписку с несовершеннолетней девушкой и в своих сообщениях уговаривал ее присоединиться к террористам.
Также с 1 марта по 31 мая 2024 года, находясь под стражей, экстремист открыто демонстрировал свою связь с террористами и убеждал другого заключенного в правильности их методов. В том числе, проводил беседы, пропагандирующие идеи радикального ислама.
Суд признал мужчину виновным в участии в террористической организации, а также в содействии этой организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). С учетом предыдущего приговора Майкопского городского суда ему назначили 15 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор еще не вступил в силу.
* «Исламское государство» — международная террористическая организация, запрещена в Российской Федерации.
Подпишись на нас в Telegram.