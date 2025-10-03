В Ростове иностранца осудили на 15 лет колонии за содействие террористам

Суд признал мужчину виновным в участии в террористической организации, а также в содействии этой организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). С учетом предыдущего приговора Майкопского городского суда ему назначили 15 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор еще не вступил в силу.