Агент Киева в Крыму планировал взорвать зенитные комплексы

Силовики задержали в Крыму мужчину, который передавал украинской разведке координаты позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 и планировал диверсию на военных объектах полуострова. По факту его действий возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в ФСБ России.