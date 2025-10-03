Появилось видео с вылетевшим в Фонтанку Porsche Cayenne, где погибла девушка

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга утонула в Фонтанке. Водитель автомобиля Porsche Cayenne, находившийся в состоянии опьянения, утопил девушку. Как сообщает Shot, транспортное средство было приобретено им три года назад. За это время мужчина неоднократно становился фигурантом административных дел: в общей сложности на его имя зарегистрировано более 80 штрафов за превышение установленной скорости, проезд на красный сигнал светофора, а также за иные нарушения правил дорожного движения.