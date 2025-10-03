Россиянин пытался ввезти из Эстонии «Сатанинскую Библию»*

Книга была обнаружена таможенниками на границе при въезде россиянина в РФ. Мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение таможенных правил и назначил штраф на сумму — 1 тысяча рублей. Он пояснил, что получил книгу в подарок от друга в Таллине и не принадлежит к указанной религиозной общине.