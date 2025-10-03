Ричмонд
Россиянин пытался ввезти из Эстонии «Сатанинскую Библию»*

Псковский суд вынес решение об уничтожении «Сатанинской Библии»*, которую гражданин России пытался ввезти из Эстонии. Об этом следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Книга была обнаружена таможенниками на границе при въезде россиянина в РФ. Мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение таможенных правил и назначил штраф на сумму — 1 тысяча рублей. Он пояснил, что получил книгу в подарок от друга в Таллине и не принадлежит к указанной религиозной общине.

В 2024 году «Сатанинская Библия»* Антона Шандора Лавея была внесена в список экстремистских материалов и запрещена к распространению на территории России. Экспертиза выявила в книге пропаганду религиозного учения, противоречащего традиционным ценностям российского общества, содержащую призывы к деструкции, ненависти и насилию, а также направленную на дискредитацию традиционных религий.

Напомним, в конце июля текущего года Верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*. Исковое заявление было подано Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой РФ. Также юристы рассказали, что произойдёт с любимым многими мистическими шоу по телевидению.

* Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.