Из Фонтанки достали Porsche Cayenne. Посмотрите, как это было

Машина получила сильные повреждения. На набережной ее осматривают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
ДТП напротив Летнего сада произошло в 05:45 утра. По данным полиции, водитель не справился с управлением, пробил ограждение, а затем Porsche упал в реку.
«Фонтанка» показывала, как автомобиль на большой скорости вылетает с улицы Чайковского и оказывается в воде.
Водитель, имеющий признаки алкогольного опьянения, выбрался из Фонтанки сам и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался. Его пассажирка, чья личность пока не установлена, скончалась до прибытия скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.