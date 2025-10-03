Из Фонтанки достали Porsche Cayenne. Посмотрите, как это было

Водитель, имеющий признаки алкогольного опьянения, выбрался из Фонтанки сам и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался. Его пассажирка, чья личность пока не установлена, скончалась до прибытия скорой помощи.