Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Фонтанки достали Porsche Cayenne. Посмотрите, как это было

Упавший утром 3 октября в реку Фонтанку Porsche Cayenne достали из воды. За операцией наблюдал корреспондент «Фонтанки».

6фотографий

Машина получила сильные повреждения. На набережной ее осматривают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

ДТП напротив Летнего сада произошло в 05:45 утра. По данным полиции, водитель не справился с управлением, пробил ограждение, а затем Porsche упал в реку.

«Фонтанка» показывала, как автомобиль на большой скорости вылетает с улицы Чайковского и оказывается в воде.

Водитель, имеющий признаки алкогольного опьянения, выбрался из Фонтанки сам и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался. Его пассажирка, чья личность пока не установлена, скончалась до прибытия скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.