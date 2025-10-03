Ричмонд
В ГИБДД рассказали о ДТП в Калининграде с участием 13-летней самокатчицы

По закону электросамокат можно использовать только с 18 лет.

В областной ГИБДД рассказали о ДТП, которое случилось на Солнечном бульваре в Калининграде 1 октября вечером. На тротуаре 13-летняя девочка на эектросамокате врезалась в припаркованный электросамокат. Школьница получила травмы.

Отметим, по закону арендованный электросамокат можно использовать только с 18 лет.

В ГАИ напоминают: прежде чем допускать ребенка к управлению самокатом, обеспечьте его шлемом, защитой, жилетом со светоотражающими элементами.

«Убедитесь, что ребенок имеет навыки управления, знает Правила дорожного движения и всегда их соблюдает», — говорят в ГИБДД.