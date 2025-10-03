Российского киноактера отправили в колонию за избиение собственной матери

Инцидент, произошедший 15 ноября 2024 года, был спровоцирован телефонным разговором, в ходе которого мать артиста сообщила о конфликте с супругом. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения Левда прибыл в жилище, где мирная беседа быстро переросла в агрессивное противостояние. В процессе ссоры актер учинил погром в помещении и нанес женщине телесные повреждения.