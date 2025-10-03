Российского киноактера отправили в колонию за избиение собственной матери

Российский актер Яков Левда, получивший известность благодаря участию в телесериале «Склифосовский», осужден на три года исправительной колонии общего режима за избиение собственной матери. Детали судебного решения раскрываются в официальном сообщении пресс-службы Нагатинского районного суда столицы.
Инцидент, произошедший 15 ноября 2024 года, был спровоцирован телефонным разговором, в ходе которого мать артиста сообщила о конфликте с супругом. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения Левда прибыл в жилище, где мирная беседа быстро переросла в агрессивное противостояние. В процессе ссоры актер учинил погром в помещении и нанес женщине телесные повреждения.
В результате падения двери потерпевшая получила тяжелые травмы, включая перелом ребер и множественные гематомы. Согласно материалам расследования, ей удалось покинуть квартиру и обратиться за содействием к соседям, которые иницировали вызов правоохранительных органов.
Московский суд установил виновность Левды и назначил ему наказание в виде трехлетнего срока лишения свободы в колонии общего режима.
На момент вынесения обвинительного приговора 39-летний Левда успел принять участие в 29 проектах, среди которых «Полицейский с Рублевки-4», «Алиби», «Ищейка» и «Враг у ворот». Наибольшую популярность ему принес образ медика в проекте «Склифосовский». Также в 2013 году артист появился в киноленте Александра Митты «Шагал — Малевич».
