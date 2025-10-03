Суд вынес приговор троим омичам за разбойные нападения

Суд установил, что в августе-сентябре 2024 года обвиняемые, придерживаясь «понятий», принятых в криминальной среде, искали конфликтные ситуации, в которые вмешивались якобы от имени «потерпевшей» стороны. Под угрозой насилия и демонстративной стрельбы из пневматического пистолета они требовали от потерпевших передачи денежных средств от 100 тысяч до 1 млн рублей в качестве «компенсации».