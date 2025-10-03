Суд вынес приговор троим омичам за разбойные нападения

Кировский районный суд Омска вынес приговор в отношении троих местных жителей в возрасте 27, 26 и 22 лет, признав их виновными в совершении нескольких преступлений. Они были признаны виновными в вымогательстве, грабеже и разбое.
Суд установил, что в августе-сентябре 2024 года обвиняемые, придерживаясь «понятий», принятых в криминальной среде, искали конфликтные ситуации, в которые вмешивались якобы от имени «потерпевшей» стороны. Под угрозой насилия и демонстративной стрельбы из пневматического пистолета они требовали от потерпевших передачи денежных средств от 100 тысяч до 1 млн рублей в качестве «компенсации».
Во время одного из вымогательств обвиняемые ограбили потерпевшего, похитив его деньги и телефон. В другом случае, угрожая ножом, они совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив его перевести 24 тысячи рублей на карту одного из нападавших и заложить телефон в ломбарде.
В результате потерпевший сообщил о преступлении работнику ломбарда, который вызвал полицию.
Все обвиняемые вину не признали, утверждая, что не совершали инкриминируемых деяний. Суд назначил наказание: самому активному участнику — восемь лет лишения свободы, двум его подельникам — по одному году лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.