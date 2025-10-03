Ричмонд
В Кишиневе задержаны двое мужчин: Обещали «замять» штрафы за нарушение ПДД — а оказались за решёткой

Задержанные пообещали помочь водителю избавиться от 21 штрафного балла и штрафов за не пристёгнутый ремень.

Источник: Комсомольская правда

Хотели «замять» штрафы — оказались за решёткой.

В Кишинёве были арестованы двое мужчин в возрасте 21 года и 38 лет, подозреваемые в торговле влиянием. За деньги они пообещали помочь водителю избавиться от 21 штрафного балла и штрафов за непристёгнутый ремень.

Один из мужчин был задержан с поличным. При обысках были найдены деньги, документы и телефоны.

Обоих подозреваемых арестовали на 30 суток. Если их признают виновными, им грозит до 6 лет тюрьмы или штраф до 150 тысяч леев.

