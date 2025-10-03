В Кишиневе задержаны двое мужчин: Обещали «замять» штрафы за нарушение ПДД — а оказались за решёткой

Хотели «замять» штрафы — оказались за решёткой.
В Кишинёве были арестованы двое мужчин в возрасте 21 года и 38 лет, подозреваемые в торговле влиянием. За деньги они пообещали помочь водителю избавиться от 21 штрафного балла и штрафов за непристёгнутый ремень.
Один из мужчин был задержан с поличным. При обысках были найдены деньги, документы и телефоны.
Обоих подозреваемых арестовали на 30 суток. Если их признают виновными, им грозит до 6 лет тюрьмы или штраф до 150 тысяч леев.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.
Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).
День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.
Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).
Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.
Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).