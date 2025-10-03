Ричмонд
ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине координат ЗРК С-300

Россиянин был завербован ГУ разведки Министерства обороны Украины.

Источник: Комсомольская правда

Работники ФСБ в Крыму задержали россиянина, передававшего разведке Украины координаты и фото размещения зенитно-ракетных комплексов С-300 на полуострове. Он готовился совершить теракты на этих местах. Об этом рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Республике Крым задержан гражданин России 1972 года рождения, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора информации разведывательного характера в отношении военных объектов на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов», — следует из сообщения.

По информации ФСБ, мужчина по указанию куратора забрал из тайника детали для самодельной бомбы. Также он отправил врагам фотографии и видео с расположением двух комплексов С-300 в Крыму. Гражданин передал их точные координаты через WhatsApp*.

В ЦОС добавили, что задержанный признал свою вину и рассказал о работе на украинские спецслужбы. В связи с этим мужчину арестовали.

Ранее KP.RU писал, что в Воронеже ФСБ задержала местного жителя по подозрению в госизмене. Известно, что сам искал телефоны военных ВСУ, чтобы отправлять им деньги в криптовалюте.

* Принадлежит международной компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.