Арестованный в Приморье французский велогонщик начал учить русский язык в СИЗО

Напомним, что 6 сентября стало известно о задержании 44-летнего француза Софиана Сехили во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении границы. Ранее он пытался дважды въехать в Россию через разные пункты пропуска на границе с Китаем, но безуспешно. После этого велопутешественник написал в соцсетях, что его попытки оказались «провалом так близко к цели». Сейчас турист находится в следственном изоляторе Уссурийска. Его апелляцию на меру пресечения уже направили в Приморский краевой суд.