Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестованный в Приморье французский велогонщик начал учить русский язык в СИЗО

Французский велопутешественник Софиан Сехили, находящийся под арестом в Приморье, начал осваивать русский язык. Об этом РИА «Новости» рассказала его адвокат Алла Кушнир.

Источник: Life.ru

«Софиан Сехили выучил несколько русских слов в СИЗО. И, чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова», — сказала она.

Сейчас вместе с иностранцем в камере находятся ещё три человека. Из-за этого Сехили решил хотя бы частично преодолеть языковой барьер и начал пополнять свой словарный запас.

Напомним, что 6 сентября стало известно о задержании 44-летнего француза Софиана Сехили во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении границы. Ранее он пытался дважды въехать в Россию через разные пункты пропуска на границе с Китаем, но безуспешно. После этого велопутешественник написал в соцсетях, что его попытки оказались «провалом так близко к цели». Сейчас турист находится в следственном изоляторе Уссурийска. Его апелляцию на меру пресечения уже направили в Приморский краевой суд.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.