В Приангарье нашли автомобиль, похищенный 17 лет назад в Москве

Сотрудники Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с Госавтоинспекцией и ЭКЦ регионального Главка полиции выявили автомобиль, находившийся в федеральном розыске с 2008 года.
В марте текущего года при перерегистрации автомобиля Toyota RAV4 2004 года выпуска госавтоинспектор обнаружил признаки изменения идентификационного номера кузова. Автомобиль задержали и доставили в отдел полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское». После проведения автотехнического исследования эксперт подтвердил изменение номерных агрегатов японского кроссовера.
К установлению владельца транспортного средства подключились сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД. Оперативники через Интерпол Японии и завод-изготовитель определили первоначальные идентификационные номера кузова и двигателя.
Дальнейшая проверка показала, что данный автомобиль похитили в Москве в 2008 году, а его законным владельцем является 63-летняя москвичка.
В настоящее время Toyota RAV4 находится на специализированной стоянке. Сотрудники полиции принимают меры для передачи транспортного средства собственнику.