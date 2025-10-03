Ричмонд
В Приангарье нашли автомобиль, похищенный 17 лет назад в Москве

Приангарье при содействии Интерпола регионального Главка МВД найден автомобиль, похищенный 17 лет назад в Москве. В скором времени его вернут законной владелице.

Источник: ТК Город

Источник: ТК Город

Приангарье при содействии Интерпола регионального Главка МВД найден автомобиль, похищенный 17 лет назад в Москве. В скором времени его вернут законной владелице.

Сотрудники Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с Госавтоинспекцией и ЭКЦ регионального Главка полиции выявили автомобиль, находившийся в федеральном розыске с 2008 года.

В марте текущего года при перерегистрации автомобиля Toyota RAV4 2004 года выпуска госавтоинспектор обнаружил признаки изменения идентификационного номера кузова. Автомобиль задержали и доставили в отдел полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское». После проведения автотехнического исследования эксперт подтвердил изменение номерных агрегатов японского кроссовера.

К установлению владельца транспортного средства подключились сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД. Оперативники через Интерпол Японии и завод-изготовитель определили первоначальные идентификационные номера кузова и двигателя.

Дальнейшая проверка показала, что данный автомобиль похитили в Москве в 2008 году, а его законным владельцем является 63-летняя москвичка.

В настоящее время Toyota RAV4 находится на специализированной стоянке. Сотрудники полиции принимают меры для передачи транспортного средства собственнику.