В Новосибирске мужчина более года терроризировал бывшую сожительницу

В Новосибирске задержали 40-летнего мужчину, который более года угрожал своей бывшей гражданской жене. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».
Женщина установила в квартире тревожную кнопку и обратилась в агентство после того, как бывший партнёр начал опасные действия: пинал входную дверь, отключал свет в подъезде, вырывал интернет-провода и пытался повредить видеокамеру, фиксировавшую его поведение.
2 октября в 22:55 оперативники прибыли по адресу. Мужчина оказал сопротивление, но его обезвредили и передали полиции. Пострадавшая написала заявление с просьбой привлечь бывшего партнёра к ответственности.