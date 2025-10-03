Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске мужчина более года терроризировал бывшую сожительницу

2 октября в 22:55 оперативники прибыли по адресу.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске задержали 40-летнего мужчину, который более года угрожал своей бывшей гражданской жене. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

Женщина установила в квартире тревожную кнопку и обратилась в агентство после того, как бывший партнёр начал опасные действия: пинал входную дверь, отключал свет в подъезде, вырывал интернет-провода и пытался повредить видеокамеру, фиксировавшую его поведение.

2 октября в 22:55 оперативники прибыли по адресу. Мужчина оказал сопротивление, но его обезвредили и передали полиции. Пострадавшая написала заявление с просьбой привлечь бывшего партнёра к ответственности.