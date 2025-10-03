В Новосибирске мужчина более года терроризировал бывшую сожительницу

Женщина установила в квартире тревожную кнопку и обратилась в агентство после того, как бывший партнёр начал опасные действия: пинал входную дверь, отключал свет в подъезде, вырывал интернет-провода и пытался повредить видеокамеру, фиксировавшую его поведение.