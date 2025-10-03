В Могилеве три несовершеннолетние пойдут под суд, сходив в гости к 27-летнему

В Могилеве будут судить трех девушек-подростков, которые дружили с 27-летним мужчиной. Подробности сообщили в УВД Могоблисполкома.
Фигурантками уголовного дела стали три подруги в возрасте 16 — 17 лет, которые учатся в школе и колледже. На несовершеннолетних девушек в милицию заявил 27-летний механик одной из организаций города.
Мужчина рассказал, что к нему в гости пришли три знакомые, и украли у него 500 долларов, которые откладывались на ремонт квартиры.
Подростки сознались в совершенном преступлении. Они рассказали, что пока две подруги пошли со знакомым курить на улицу, третья осталась в квартире и забрала у него деньги. Валюту они обменяли в одном из банков и потратили деньги на свои нужды.
Расследуется уголовное дело.
