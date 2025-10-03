Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Могилеве три несовершеннолетние пойдут под суд, сходив в гости к 27-летнему

МВД: в Могилеве три девушки-подростка сходили в гости к 27-летнему знакомому, а он пришел в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве будут судить трех девушек-подростков, которые дружили с 27-летним мужчиной. Подробности сообщили в УВД Могоблисполкома.

Фигурантками уголовного дела стали три подруги в возрасте 16 — 17 лет, которые учатся в школе и колледже. На несовершеннолетних девушек в милицию заявил 27-летний механик одной из организаций города.

Мужчина рассказал, что к нему в гости пришли три знакомые, и украли у него 500 долларов, которые откладывались на ремонт квартиры.

Подростки сознались в совершенном преступлении. Они рассказали, что пока две подруги пошли со знакомым курить на улицу, третья осталась в квартире и забрала у него деньги. Валюту они обменяли в одном из банков и потратили деньги на свои нужды.

Расследуется уголовное дело.

А еще мы писали, что пинский подросток создал компьютерную программу и может сесть за это на три года.

Также МВД сказало, что новое мошенничество в чатах с «начальником» набирает обороты в Беларуси. Ранее милиция заявила о рейдах в ночных клубах Минска.

И мы писали, что в Червенском районе водитель-бесправник погиб, опрокинувшись на Ford в кювет.