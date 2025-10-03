Прокуратура Приморья вновь добилась отмены возвращения дела «Трифоновской» ОПГ. Приморский краевой суд уже дважды необоснованно возвращал уголовное дело прокурору. Оно находится на рассмотрении с марта 2024 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Приморский краевой суд уже два раза возвращал уголовное дело о бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия в отношении руководителя и одного из участников ОПГ «Трифоновские» Александра Ясина и Евгения Бычкова прокурору. При этом обоснований у такого решения не было. В феврале 2025-го, после первой отмены по представлению прокуратуры судебного решения, суд снова приступил к его рассмотрению. Но в августе снова вернул дело прокурору.
Прокуратура заняла принципиальную позицию. Ведомство второй раз обжаловало в апелляционном порядке необоснованное решение суда первой инстанции. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры края, как и год назад. Дело направлено на рассмотрение по существу в краевой суд.
Напомним, прокуратура повторно добилась сноса части имения семьи Ясина в пригороде Владивостока. В апреле 2023-го проверка надзорного ведомства показала, что на территории коттеджа, где жил совладелец Спортивного рынка Александр Ясин, было незаконно захвачено более 2 171 квадратного метра муниципальной земли. Ясин ранее был лидером банды, считавшейся «неприкасаемой». Однако прошлое решение суда о сносе было отменено апелляционной инстанцией.