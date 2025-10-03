Прокуратура Приморья вновь добилась отмены возвращения дела «Трифоновской» ОПГ

Приморский краевой суд уже два раза возвращал уголовное дело о бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия в отношении руководителя и одного из участников ОПГ «Трифоновские» Александра Ясина и Евгения Бычкова прокурору. При этом обоснований у такого решения не было. В феврале 2025-го, после первой отмены по представлению прокуратуры судебного решения, суд снова приступил к его рассмотрению. Но в августе снова вернул дело прокурору.