В Крыму задержан мужчина с килограммом взрывчатого вещества

Ранее мы писали, что под суд за госизмену пойдет 37-летняя жительница Нижнегорского района Крыма, которая была противницей проведения специальной военной операции. В связи с этим в июле — августе 2023 года собирала данные о месте дислокации склада горюче-смазочных материалов военных РФ.