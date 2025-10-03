В Крыму задержан мужчина с килограммом взрывчатого вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ по Республике Крым.
По информации ФСБ РФ, фигурант планировал диверсионно-террористический акт в отношении военных объектов. У него изъяли более килограмма взрывчатого вещества, два исполнительных устройства и электродетонатор.
Также в отношении задержанного было заведено еще одно дело о госизмене: он передавал данные о позициях зенитно-ракетных комплексов C-300 на полуострове.
Ранее мы писали, что под суд за госизмену пойдет 37-летняя жительница Нижнегорского района Крыма, которая была противницей проведения специальной военной операции. В связи с этим в июле — августе 2023 года собирала данные о месте дислокации склада горюче-смазочных материалов военных РФ.