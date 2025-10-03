Ричмонд
В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова

В столице задержали предпринимателя Ибрагима Сулейманова. Его подозревают в причастности к тяжкому преступлению многолетней давности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве, его подозревают в причастности к убийству. Об этом сообщает ТАСС.

По информации телеграм-канала Baza, предпринимателя задержали в ночь на 2 октября. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», при этом его обстоятельства относятся к событиям прошлых лет. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Сулейманова.

Ибрагим Сулейманов считается одной из наиболее влиятельных и непубличных фигур в российском бизнесе. Ранее он уже имел судимость за мошенничество и отмывание денег. Как отмечает Baza, даже после отбытия наказания бизнесмену удалось сохранить серьезное влияние.

По данным Baza, бизнесмена проверяют на причастность к убийству экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления в 2004 году. Тогда киллер подстерег Георгия Таля в центре Москвы, когда бывший глава ФСФО выходил из дома на Басманной улице. Он выстрелил в жертву 4 раза и скрылся.

Сулейманов известен как бенефициар АО «Сирена-Трэвел» — крупнейшего поставщика IT-решений для российской авиаотрасли. Ключевым продуктом компании является система Leonardo, которая управляет расписанием полетов и продажей билетов большинства авиакомпаний в стране. Согласно отчетности «Сирены-Трэвел», выручка компании в 2024 году составила 6,83 млрд руб.