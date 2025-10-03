УФСБ Челябинской области провело серию задержаний по делу о хищении из бюджета

Контрразведчики Челябинской области провели серию задержаний по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из из Вологодской и Омской областей провели масштабную спецоперацию в Челябинске, Омске и Череповце по пресечению противоправной деятельности в стратегическом секторе национальной экономики страны», — сообщили в пресс-службе.
Из материалов дела следует, что с октября 2024 года по февраль 2025-го руководство МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведение», собственником и учредителем которого является администрация Челябинска, и директор ООО «Проекты и Решения», действуя группой лиц по предварительному сговору, по одному из выявленных эпизодов похитили более 41 млн рублей при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей в южноуральской столице.
Отмечается, что злоумышленникам оказывали содействие представители крупного бизнеса из Златоуста и Миасса. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество).
Также известно, что Тракторозаводским районным судом Челябинска в отношении представителя МУП «ПОВВ» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По остальным фигурантам вопрос решается.
Проводятся следственные оперативные действия, направленные на установление иных участников противоправной деятельности, добавили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.