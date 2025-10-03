УФСБ Челябинской области провело серию задержаний по делу о хищении из бюджета

Из материалов дела следует, что с октября 2024 года по февраль 2025-го руководство МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведение», собственником и учредителем которого является администрация Челябинска, и директор ООО «Проекты и Решения», действуя группой лиц по предварительному сговору, по одному из выявленных эпизодов похитили более 41 млн рублей при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей в южноуральской столице.