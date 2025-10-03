В Челябинской области женщину осудят за мошенничество с маткапиталом

В Челябинской области перед судом предстанет 34-летняя жительница Сатки за махинацию с маткапиталом. Как сообщили в «Первом областном», женщина завысила стоимость приобретаемого дома, чтобы незаконно получить выплату.
Следствием установлено, что многодетная мать предоставила в один из банков ложные сведения о стоимости дома. В документах она указала, что дом стоит 450 тысяч рублей, а земельный участок — 20 тысяч. По факту они стоили 170 тысяч рублей. Деньги обвиняемая потратила на свои нужды.
В отношении жительницы Сатки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Материалы уже переданы на рассмотрение в городской суд.