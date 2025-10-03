Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области

Как рассказали полицейские, водитель автомашины «Toyota Alphard» сбил лошадь, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Погибли два пассажира, водитель получил травмы.
В рамках расследования будет дана правовая оценка и действиям владельца лошади.
30 сентября в результате ДТП в Алматинской области погибли восемь человек, еще двое были доставлены в больницу.
В середине сентября МВД Казахстана заявило о том, что усиливает меры контроля на дорогах. Будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание — техническому состоянию транспорта и ответственности водителей, подчеркнули в ведомстве.
Меры усилили после череды смертельных ДТП. 12 сентября 10 человек погибли после того, как микроавтобус вылетел с трассы в Мангистауской области.