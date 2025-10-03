Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области

В середине сентября МВД Казахстана заявило о том, что усиливает меры контроля на дорогах. Будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание — техническому состоянию транспорта и ответственности водителей, подчеркнули в ведомстве.