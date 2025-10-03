Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Департамент Павлодарской области сообщил о смертельном ДТП на автодороге «Павлодар-Кызылорда».

Источник: ДП Павлодарской области

Как рассказали полицейские, водитель автомашины «Toyota Alphard» сбил лошадь, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Погибли два пассажира, водитель получил травмы.

В рамках расследования будет дана правовая оценка и действиям владельца лошади.

отметили в департаменте

30 сентября в результате ДТП в Алматинской области погибли восемь человек, еще двое были доставлены в больницу.

В середине сентября МВД Казахстана заявило о том, что усиливает меры контроля на дорогах. Будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание — техническому состоянию транспорта и ответственности водителей, подчеркнули в ведомстве.

Меры усилили после череды смертельных ДТП. 12 сентября 10 человек погибли после того, как микроавтобус вылетел с трассы в Мангистауской области.