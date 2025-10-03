Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой мужчина погиб при пожаре в Малоритском районе

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Тревожный вызов спасатели получили 2 октября в 14.54. В агрогородке Олтуш на улице Советской загорелся жилой деревянный дом. К моменту прибытия работников МЧС наблюдалось горение внутри дома. В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило погибшим мужчину 1991 года рождения — сына хозяйки.

Огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку, повредил перекрытие. Специалисты выясняют причины возгорания и обстоятельства гибели мужчины.

В Брестской области с начала года произошло 719 пожаров, жертвами огня стали 65 человек.

«Чтобы предупредить огненные ЧС и не стать их заложниками, соблюдайте правила пожарной безопасности: не курите в постели, не выбрасывайте непотушенные спички и сигареты, следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила эксплуатации газового оборудования и печного отопления. Установите в домовладениях автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара звоните в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112», — отметили в Брестском областном управлении МЧС.