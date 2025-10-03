Молодой мужчина погиб при пожаре в Малоритском районе

«Чтобы предупредить огненные ЧС и не стать их заложниками, соблюдайте правила пожарной безопасности: не курите в постели, не выбрасывайте непотушенные спички и сигареты, следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила эксплуатации газового оборудования и печного отопления. Установите в домовладениях автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара звоните в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112», — отметили в Брестском областном управлении МЧС.