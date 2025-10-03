Крытая ледовая арена загорелась в Находке

Пожарные прибыли на место спустя девять минут после поступившего вызова, к моменту их прибытия горело холодильное оборудование на первом этаже и помещения хоккейной арены на втором этаже, общая площадь пожара — около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К 17 часам открытое горение удалось ликвидировать, пожарные приступили к разборке и проливке конструкций.
Прокуратура взяла на контроль полную ликвидацию возгорания, также ведомство проверит соблюдение правил пожарной безопасности на объекте.
В социальных сетях со слов местных жителей пишут, что возгорание началось в щитке. Огонь распространился на малую хоккейную арену по обшивке из сэндвич-панелей.
На малой ледовой арене «Дельфин» проводятся сеансы массового катания, работает детская хоккейная школа, проводятся соревнования Находкинской любительской хоккейной лиги и Юношеской хоккейной лиги.