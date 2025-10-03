Крытая ледовая арена загорелась в Находке

Пожарные прибыли на место спустя девять минут после поступившего вызова, к моменту их прибытия горело холодильное оборудование на первом этаже и помещения хоккейной арены на втором этаже, общая площадь пожара — около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К 17 часам открытое горение удалось ликвидировать, пожарные приступили к разборке и проливке конструкций.