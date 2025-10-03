В Башкирии арестовали водителя по делу о ДТП с гибелью женщины

20-летнего водителя за смертельное ДТП в Туймазах заключили под стражу до 1 декабря 2025 года. Он обвиняется в преступлении по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как информировал «Башинформ», вечером 1 октября водитель автомобиля марки «Лада Приора» совершил наезд на маму с дочерью, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Комарова. В результате аварии 40-летняя женщина скончалась от полученных травм, а девочка получила травмы.
Известно, что девочку транспортировали из районной больницы в уфимское медучреждение. Ранее она находилась в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Ее здоровье — на личном контроле министра.