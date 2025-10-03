Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: Франция отпустила танкер, включенный в пакет антироссийских санкций

ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости. Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на свои источники.

Источник: Reuters

«Капитан и его помощник были доставлены обратно на борт… танкера Boracay, который вновь отправился в путь в ночь с четверга на пятницу», — говорится в материале.

Несмотря на возвращение двух членов экипажа на борт судна, им вручили повестку о явке в суд Бреста за «отказ подчиниться (требованиям властей — ред.)», сообщает агентство. По информации AFP, заседание суда назначено на 26 февраля 2026 года.

После возвращения на борт двух членов экипажа танкер возобновил свой путь в сторону Суэцкого канала, передает телеканал BFMTV со ссылкой на специализированные морские ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции утверждало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. Позднее стало известно о задержании двух членов экипажа. По информации агентства Франс Пресс, речь шла о капитане и его помощнике, которые являются гражданами КНР.

При этом в МИД России, комментируя слова президента Франции Эммауэля Макрона о задержании танкера, связываемого им с якобы «теневым флотом» РФ, заявили, что некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений Макрона, и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта. Президент России Владимир Путин назвал задержание танкера «пиратством», а также заявил, что не знает, насколько задержанное судно связано с Россией.

Узнать больше по теме
Суэцкий канал: от эпохи фараонов до наших дней
Суэцкий канал — искусственная судоходная артерия, которая соединяет Средиземное и Красное моря. Ее построили, чтобы сократить путь судов между Атлантическим и Индийским океанами. Канал располагается в северо-восточной части Египта и условно проводит границу между Азией и Африкой. В 2015 году у него появился второй участок.
Читать дальше