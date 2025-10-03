AFP: Франция отпустила танкер, включенный в пакет антироссийских санкций

«Капитан и его помощник были доставлены обратно на борт… танкера Boracay, который вновь отправился в путь в ночь с четверга на пятницу», — говорится в материале.
Несмотря на возвращение двух членов экипажа на борт судна, им вручили повестку о явке в суд Бреста за «отказ подчиниться (требованиям властей — ред.)», сообщает агентство. По информации AFP, заседание суда назначено на 26 февраля 2026 года.
После возвращения на борт двух членов экипажа танкер возобновил свой путь в сторону Суэцкого канала, передает телеканал BFMTV со ссылкой на специализированные морские ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции утверждало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. Позднее стало известно о задержании двух членов экипажа. По информации агентства Франс Пресс, речь шла о капитане и его помощнике, которые являются гражданами КНР.
При этом в МИД России, комментируя слова президента Франции Эммауэля Макрона о задержании танкера, связываемого им с якобы «теневым флотом» РФ, заявили, что некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений Макрона, и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта. Президент России Владимир Путин назвал задержание танкера «пиратством», а также заявил, что не знает, насколько задержанное судно связано с Россией.