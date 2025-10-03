AFP: Франция отпустила танкер, включенный в пакет антироссийских санкций

При этом в МИД России, комментируя слова президента Франции Эммауэля Макрона о задержании танкера, связываемого им с якобы «теневым флотом» РФ, заявили, что некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений Макрона, и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта. Президент России Владимир Путин назвал задержание танкера «пиратством», а также заявил, что не знает, насколько задержанное судно связано с Россией.